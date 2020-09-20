واحتاج دجوكوفيتش بطل روما في أربع مناسبات ووصيف العام الماضي إلى ساعتين و11 دقيقة لتخطي عقبة المصنف 34 عالمياً الذي أهدر فرصتين لحسم المجموعة الأولى لصالحه على ارساله عندما كان متقدماً 5-4 و40-15.

ويلتقي "نولي" في النهائي مع الأرجنتيني دييغو شفارتزمان (15 عالمياً) الذي أقصى نادال في ربع النهائي.

وتجاوز شفارتزمان عقبة الكندي دينيس شابوفالوف (14 عالمياً)في نصف النهائي بنتيجة 6-4 و5-7 و7-6 (7-4).

وشهدت المباراة عودة جزئية للجماهير للمرة الأولى حيث سمح بتواجد ألف شخص كحد أقصى ضمن التدابير المتخذة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعلّق دجوكوفيتش بعد اللقاء "اشتقت للجماهير، اعتقد أن جميع اللاعبين واللاعبات يفتقدونهم، هذا يعطي الأمل ونتمنى أن نراهم في باقي البطولات، كانت أخبار جيدة عندما علمنا أن الجماهير ستتواجد".

وتعليقاً على المباراة اعتبر "دجوكو" (33 عاماً) أن "المواجهة كانت صعبة في مجموعتين، عملت جاهداً للفوز بكل نقطة".

وقال عن رود الذي أصبح اول نروجي يصل إلى نصف نهائي إحدى دورات الماسترز في التاريخ "يتمرن في اكاديمية نادال لذا يلعب الكثير من ضربات الـ"سبين"، ولديه ضربات أمامية قوية (...) لم نتواجه من قبل،

كانت البداية صعبة لأفهم تعامله مع الكرة ولأتمركز، وكان الهواء قوياً اليوم (...) وأنا سعيد بالفوز".

وأنهى دجوكوفيتش المباراة مع 37 ضربة رابحة مقابل 26 لرود.

وتعليقاً على إمكانية التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 2015 بعد خسارته النهائي اعوام 2016، 2017 و2019 "حتى بعد 15 عاماً في المنافسات لا زلت مستمتعاً ومتعطشاً للألقاب".

