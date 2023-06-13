دجوكوفيتش يستعيد صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين وشفيونتيك تواصل الريادة

استعاد نوفاك دجوكوفيتش صدارة التصنيف العالمي لتنس المحترفين للرجال من كارلوس ألكاراث بعد الفوز بلقبه الـ23 في البطولات الأربع الكبرى والتتويج ببطولة فرنسا المفتوحة، بينما خرج رافاييل نادال من قائمة اللاعبين المئة الأوائل للمرة الأولى في 20 عاما.

وبدأ دجوكوفيتش (36 عاما) أسبوعه رقم 388 في قمة التصنيف أمس الاثنين، بعدما قفز مركزين عقب الفوز في باريس يوم الأحد الماضي.

وفاز اللاعب الصربي على الإسباني ألكاراث في قبل نهائي بطولة فرنسا "رولان غاروس".

وتراجع ألكاراث إلى المركز الثاني، كما تأخر دانييل ميدفيديف، الذي ودّع بطولة فرنسا المفتوحة من الدور الأول، مركزا واحدا أيضا ليصبح ثالثا. واحتفظ كاسبر رود، وصيف البطل، بالمركز الرابع.

واُبتلي نادال، الحاصل على 14 لقبا في رولان غاروس، بالإصابات هذا الموسم ولم يلعب منذ يناير/كانون الثاني بسبب إصابة أعلى الساق خلال بطولة أستراليا المفتوحة.

وتقهقر اللاعب البالغ من العمر 37 عاما من المركز 15 إلى المركز 136 بسبب الغياب المستمر عن البطولات. وخضع نادال لجراحة خلال الشهر الجاري ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة خمسة أشهر.

وفي تصنيف السيدات، احتفظت البولندية إيغا شفيونتيك بالصدارة بعد نجاحها في الدفاع عن لقبها في بطولة فرنسا المفتوحة، حيث تحتل قمة الترتيب منذ أبريل/نيسان 2022 بعد اعتزال الأسترالية آشلي بارتي.





