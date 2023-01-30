دجوكوفيتش يستعيد صدارة التصنيف

وارتقى الصربي أربعة مراكز بفضل لقبه الكبير الـ22 في مسيرته الاحترافية فعاد إلى عرشه متفوقاً على الإسباني كارلوس ألكاراس أبرز الغائبين عن البطولة الأسترالية.

من جهته، صعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، وصيف دجوكوفيتش في ملبورن، مركزاً واحداً وصار ثالثاً على حساب النرويجي كاسبر رود، معادلاً أفضل تصنيف في مسيرته الاحترافية بعدما كان بلغه للمرة الأولى في آب/أغسطس 2021.

بدوره، صعد الروسي أندري روبليف، الذي خسر أمام دجوكوفيتش في ربع النهائي، مرتبة واحدة وأصبح خامساً، فيما تراجع الإسباني رافايل نادال أربعة مراكز إلى المرتبة السادسة بفقدانه لقب بطولة أستراليا إثر خروجه من الدور الثاني.

وحقق الأميركي تومي بول أكبر قفزة في التصنيف بين العشرين الأوائل بعدما بلغ نصف النهائي وخرج على يد دجوكوفيتش أيضا، حيث ارتقى 16 مركزا الى التاسع عشر، فيما صعد الروسي الآخر كارين خاتشانوف الذي خرج من دور الأربعة على يد تسيتسسباس، سبعة مراكز وبات ثالثا عشر.

وقفز الأميركي الآخر بن شيلتون الذي خرج من ربع النهائي على يد مواطنه بول 45 مركزا وأصبح في المركز الرابع والأربعين.

تصنيف السيدات

ولدى السيدات، صعدت البيلاروسية أرينا سابالينكا الى المركز الثاني عقب تتويجها بلقب البطولة الأسترالية حيث ارتقت ثلاثة مراكز رافعة رصيدها الى 6100 نقطة على حساب التونسية أنس جابر، لكنها بعيدة كثيرا عن البولندية إيغا شفيونتيك المتصدرة (10485 نقطة).

واستعادت سابالينكا المركز الثاني الذي كانت احتلته للمرة الاولى في مسيرتها الاحترافية في آب/أغسطس 2021.

أما وصيفتها الكازاخستانية إيلينا ريباكينا فكسبت 15 مركزا وصارت عاشرة.

وتراجعت أيضا مركزا واحدا الأميركية جيسيكا بيغولا (رابعة) والفرنسية كارولين غارسيا (خامسة).