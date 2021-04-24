دجوكوفيتش يرفض التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا !

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصدر اتحاد محترفي التنس تعليمات جديدة تعتبر اللاعبين الذين تلقوا التطعيم غير مخالطين مباشرين مع أي شخص تثبت إصابته بالعدوى.

كما وضع الاتحاد قائمة استثناءات للاعبين الذين حصلوا على اللقاح.

وأوصى اتحادا محترفي ومحترفات التنس اللاعبين واللاعبات بالحصول على التطعيم عند توفره.

وردا على سؤال حول تلقيه اللقاح أم لا قال دجوكوفيتش للصحفيين على هامش بطولة صربيا المفتوحة إن هناك "الكثير من الخيارات فيما يتعلق بالتطعيمات" لكن لم يتضح بعد هل سيكون التطعيم إجباريا أم لا.

وأضاف "دائما كنت مع حرية الاختيار. قرار الحصول على التطعيم من عدمه سيبقى أمرا شخصيا بالنسبة لي".

وأردف قائلا "لا أريد أن يعتبرني الناس مؤيدا أو معارضا للتطعيم. لن أجيب عن هذا السؤال وأتمنى أن يحترم الجميع ذلك".

وفي وقت سابق قال دجوكوفيتش الذي أصيب بالفيروس في العام الماضي إنه شخصيا يعارض التطعيم وإنه لا يريد أن يجبر على الحصول عليه من أجل السماح له بالسفر.

