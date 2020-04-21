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دجوكوفيتش يتوقع استئناف الموسم بدورات إقليمية

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توقع الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثلاثاء أن يُستأنف موسم كرة المضرب بدورات إقليمية، بسبب القيود المفروضة على السفر حول العالم على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد الذي لن يتيح للاعبين التنقل بسهولة.

AFP

وعلّقت رابطتا المحترفين والمحترفات الموسم الكروي في شهر آذار/الفائت حتى منتصف تموز/يوليو على أقل تقدير، علما بأن بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، تأجلت الى أيلول/سبتمبر فيما ألغيت بطولة ويمبلدون الإنكليزية.

وقال دجوكوفيتش خلال حديث مباشر مع الإيطالي فابيو فونيني عبر إنستغرام "أعتقد أنه سيكون هناك دورات إقليمية أكثر. أعتقد أن ذلك سيحصل قريبا جدا".

وتابع الصربي: "لا أعرف ما سيحصل بما خص الحجر الصحي. إسبانيا، إيطاليا وكل البلدان حول العالم ستكون لديها نماذج مختلفة (للخروج منه) ... سيكون من الصعب استئناف الجولة حول العالم لأن جولتنا أسبوعية في مختلف البلدان".

وأردف: "نولي" "لذا أعتقد أنه سيكون هناك دورات إقليمية، لكن ربما من دون حصد النقاط منها في الوقت الراهن لأن الأمر معقد كثيرا".

من جهته أقر فونيني المصنف الحادي عشر عالميا أنه سيكون "من الصعب جدا" العودة إلى المنافسات هذا الموسم.

وتوجه إلى دجوكوفيتش "أنت من صربيا حيث تنتهي فترة الحجر في 20 أيار/مايو ولكن في إسبانيا ستستمر حتى 25 حزيران/يونيو ... لذا من الصعب تخيّل لعب الدورات مجددا".

كما ولم يبدُ فونيني بطل دورة مونتي كارلو الفرنسية للماسترز العام الفائت، متحمسا حيال فكرة خوض المباريات خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير.

وقال: "هل بإمكانك تخيل نهائي غراند سلام من دون أحد؟ في رأيي من الصعب جدا (اللعب من دون جماهير) ولكن أتفهم أن هناك سببا لذلك".                                                       

نوفاك دجوكوفيتش فيروس كورونا
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