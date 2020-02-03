دجوكوفيتش يتربع مجدداً على الصدارة

وأزاح دجوكوفيتش الذي رفع رصيده إلى 17 لقبا في الغراند سلام، غريمه الإسباني رافايل نادال عن الصدارة بعد فشل الأخير في الوصول إلى أبعد من الدور ربع النهائي، ليستعيد الصربي الزعامة التي تخلى عنها للأخير في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على الرغم من فوزه بلقبه الخامس في دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، وانسحاب الإسباني من الدور نصف النهائي بسبب إصابة في عضلات البطن.

ومن جهته، صعد تييم من المركز الخامس الى الرابع وأصبح على بعد 85 نقطة فقط من الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر الذي انتهى مسعاه للقب السابع في ملبورن والـ21 في الغراند سلام عند نصف النهائي بخسارته أمام دجوكوفيتش.

ووصل الأسترالي نيك كيريوس إلى أفضل ترتيب له منذ آب/أغسطس بصعوده ستة مراكز ليصبح العشرين بوصوله إلى الدور الرابع لبطولة التي استضافتها بلاده قبل السقوط أمام نادال.

ترتيب المصنفين العشرة الأوائل

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 9720 نقطة 2- الإسباني رافايل نادال 9395 3- السويسري روجيه فيدرر 7130 4- النمسوي دومينيك تييم 7045 5- الروسي دانييل مدفيديف 5960 6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4745 7- الألماني ألكسندر زفيريف 3885 8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2905 9- الفرنسي غايل مونفيس 2700 10- البلجيكي دافيد غوفان 2555



