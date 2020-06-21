دجوكوفيتش يتخلى عن مضربه لصالح كرة السلة متحدياً جيمس

طوال سنوات عديدة أبهر النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً الكثيرين حول العالم بمهاراته وتألقه في ملاعب التنس لكن الآن أصبح له معجب جديد بمهاراته في كرة السلة وهو لاعب السلة الأمريكي الشهير ليبرون جيمس.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر دجوكوفيتش فيديو له وهو يمارس كرة السلة.

وخلال الأسابيع الأخيرة عمل ديوكوفيتش على تنظيم بطولة استعراضية للتنس في منطقة البلقان في ظل استمرار توقف بطولات التنس الرسمية بسبب أزمة فيروس كوفيد-19 الصحية.

وفي الفيديو الموجه إلى جيمس يظهر ديوكوفيتش (33 عاما) بينما يستعرض بعض مهاراته في كرة السلة.

وكتب دجوكوفيتش إلى جيمس متسائلاً "هل هذا يؤهلني لمواجهة الملك جيمس؟

وسريعاً رد جيمس بالإيجاب قائلاً عبر تويتر "(نعم) أعتقد ذلك. متابعة جميلة في هذه اللقطة."

وكان دجوكوفيتش وصف نجم السلة الامريكي الراحل كوبي برايانت الذي قتل في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في كانون الثاني/يناير الماضي بأنه صديق عزيز قدم للاعب الصربي الكثير من الدعم

والمساندة.