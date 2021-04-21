دجوكوفيتش يبلغ ربع نهائي دورة بلغراد

وتقدم دجوكوفيتش 6-1 و5-2 من دون أن يواجه أي محاولة لكسر إرساله أمام المصنف 85 عالمياً.

غير أن كوون نجح في كسر إرسال دجوكوفيتش عندما كان الأخير يرسل للفوز بالمباراة، ليرد الصربي سريعاً بكسر إرسال الكوري الجنوبي ليفوز بالمجموعة الثانية وثم بالمباراة.

وقال دجوكوفيتش الذي كان يخوض أول دورة في مدينته منذ عام 2011 "هذا الأمر يمنحني حافزاً إضافياً، حيوية لبذل أفضل ما لديّ على أرضية الملعب".

وأضاف "أعتقد أيضاً بأن هذا الأمر يجعلني أشعر بالارتياح والثقة وقد خضت مباراة جيدة جداً. أنا راضٍ تماماً عن النوعية التي قدمتها".

وتابع "لعبت مباراة مثالية باستثناء عندما خسرت إرسالي في الشوط السابع من المجموعة الثانية".