دجوكوفيتش يؤكد أن السيدات جزء من رابطته

وأوضح دجوكوفيتش أنه تحدث على هامش المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة إلى بعض اللاعبات هذا الأسبوع في محاولة منه للحصول على تأييدهن، مشيراً إلى أن من بينهن الأميركيتان سيرينا وليامس وسلون ستيفنس.

وصرح دجوكوفيتش للصحفيين عقب فوزه على الألماني يان لينارد شتروف 6-3 و6-3 و6-1، في الدور الثالث "لقد كان هناك الكثير من الكلام عن أن هذه الرابطة للرجال فقط وهذا غير صحيح".

وكان الصربي قد أوضح ان الرابطة التي أنشأها هي نقابة للاعبين وليست هيئة موازية لتنظيم الدورات.

وأمل في أن تنضم السيدات إلى الرابطة الجديدة "بأعداد كبيرة".

ولم تلق دعوة دجوكوفيتش تجاوباً من أسطورتي اللعبة السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال اللذين رفضا الفكرة خلال الاعلان عنها الأسبوع الماضي ودعيا إلى "الوحدة وليس الانفصال".

ويؤكّد الصربي أن الهدف من إنشاء الرابطة الجديدة جمع اللاعبين معاً لمنحهم صوتاً أعلى في صناعة القرار، وهو يصر على إنها لا تتعارض مع رابطتي المحترفين لدى الرجال والسيدات وانها لن تسعى إلى مقاطعة البطولات.

وأشار الفائز بـ17 لقباً في بطولات الغراند سلام إلى أنه "سعيد" باستلام 150 توقيعاً يدعم الرابطة، على الرغم من أنه "اندهش" من ردات فعل بعض اللاعبين.

