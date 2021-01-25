دجوكوفيتش ونادال يتأهبان لافتتاح الموسم مع صربيا وإسبانيا

ويلعب المصنفان الأوليان على العالم ودومينيك تيم المصنف الثالث والروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع في اليوم الافتتاحي للبطولة في ملبورن بارك التي تستضيف أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام في الفترة من الثامن وحتى 21 فبراير.

وتبدأ صربيا، حاملة اللقب، مبارياتها بقيادة ديوكوفيتش ضد كندا باستاد رود ليفر أرينا قبل مواجهة ألمانيا في دور المجموعات.

ويلعب النمساوي تيم، الذي خسر أمام دجوكوفيتش في نهائي أستراليا المفتوحة 2020، في الفترة الصباحية ضد إيطاليا باستاد جون كاين أرينا.

ويخوض كل من نادال، الذي كان ضمن الفريق الإسباني الذي خسر في نهائي كأس اتحاد اللاعبين أمام صربيا، والروسي ميدفيديف، الفائز بالبطولة الختامية لموسم تنس الرجال في العام الماضي، مبارياتهما في الفترة المسائية ضد أستراليا والأرجنتين على الترتيب.

وانطلقت كأس اتحاد اللاعبين في العام الماضي بمشاركة 24 فريقاً وأقيمت في ثلاث مدن أسترالية لكن سيشارك نصف هذا العدد في العام الحالي وفي مدينة واحدة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتأجلت بداية نسخة العام الحالي لمدة يوم من أجل اتاحة المزيد من الوقت للاعبين للتدريب بعد خضوعهم للحجي الصحي الإجباري لمدة 14 يوماً عقب التأكد من إصابة بعض المسافرين على متن ثلاث رحلات طيران عارض إلى أستراليا.

وسيكون الفريق الروسي هو الوحيد الذي يضم اثنين من بين أول عشرة مصنفين على العالم وهما ميدفيديف وأندريه روبليف بينما يقود دييغو شوارتزمان المصنف التاسع عالميا الفريق الأرجنتيني وكي نيشيكوري المصنف 41 عالمياً الفريق الياباني.

ويتأهل الأول من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي مباشرة.

