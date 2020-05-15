دجوكوفيتش واثق بقدرته على تحطيم رقمي فيدرر

وتوج الصربي حتى الآن بـ17 لقباً في بطولات الغراند سلام، في المركز الثالث بفارق ثلاثة ألقاب عن حامل الرقم القياسي السويسري روجيه فيدرر ولقبين عن صاحب المركز الثاني الإسباني رافاييل نادال.

وقبل أن يفرض فيروس كورونا المستجد نفسه ضيفاً ثقيلاً جداً على العالم بأجمعه وتسببه بتعليق غالبية الأحداث الرياضية، توج دجوكوفيتش بلقبه الثامن في بطولة أستراليا المفتوحة وفاز بجميع مبارياته الـ18 لهذا العام.

وفي مقابلة له مع البرنامج التلفزيوني الأميركي "إن ديبث ويث غراهام بيسينغر" تم بثه هذا الأسبوع، قال دجوكوفيتش "أعتقد أنه لا يزال لدي أشياء أقوم بها في هذه الرياضة. أعتقد أنه يمكنني الفوز بأكبر عدد من بطولات الغراند سلام وتحطيم الرقم القياسي لعدد الأسابيع كمصنف أول. هذه بالتأكيد أهدافي الواضحة".

وتربع دجوكوفيتش على صدارة تصنيف رابطة المحترفين لما مجموعه 282 أسبوعاً، فيما يتصدر فيدرر بـ310 أسابيع أمام الأميركي المعتزل بيت سامبراس (282 أسبوعاً).

لكن عامل العمر يصب في مصلحة الصربي الذي يحتفل بميلاده الثالث والثلاثين في 22 أيار/مايو الحالي، في حين يبلغ فيدرر التاسعة والثلاثين ويحتفل نادال بميلاده الرابع والثلاثين في حزيران/يونيو.

ويرى دجوكوفيتش نفسه يواصل اللعب حتى الأربعين من عمره لأنه "لا أؤمن بالحدود. أريد بالتأكيد أن أذهب لأطول فترة ممكنة. لكني أدرك أن عدد البطولات التي ألعبها سينخفض قريباً"، موضحاً "لن أتمكن من اللعب لفترة طويلة بهذه الكثافة، مع هذا العدد الكبير من الدورات وهذا الكم من التنقل. قد ألعب في سن الأربعين، لكن قد يكون هناك تركيز على أكبر الدورات. الدورات التي تهمني أكثر من غيرها".

