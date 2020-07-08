دجوكوفيتش متردّد بشأن المشاركة في "فلاشينغ ميدوز"



وقال دجوكوفيتش الذي انتقد سابقا الاجراءات الصحية المشددة المقرر اعتمادها في نيويورك "لا أعرف ما إذا كنت سأخوض البطولة. لن ألعب طبعا في (دورة) واشنطن، وتبقى (دورة) سينسيناتي ضمن خططي".

وأعلن دجوكوفيتش في الثاني من تموز/يوليو الجاري تعافيه مع زوجته يلينا من فيروس "كوفيد-19"، بعد التقاطه العدوى خلال مشاركته في دورة "أدريا تور" الخيرية التي نظمها في دول البلقان الشهر الماضي.

وستكون فلاشينغ ميدوز الأولى بين البطولات الكبرى بعد استئناف الموسم الاحترافي الذي علقت منافساته في آذار/مارس بسبب "كوفيد-19"، وتنطلق في 31 آب/أغسطس وراء أبواب موصدة.

واستعاد "الجوكر" تمارينه الثلاثاء معلنا أنه سيخوض جزءا من الموسم على أراض ترابية، موضحا "مشاركة في رولان غاروس مؤكدة، مدريد وروما أيضا ضمن أجندتي".

واعتبر أن نظام التصنيف الجديد للاعبين المقرر اعتماده في آب/أغسطس المقبل "سديد"، وذلك بعد استئناف المباريات إثر توقف لخمسة أشهر بسبب تفشي الفيروس عالميا.

وأعلن دجوكوفيتش في 23 حزيران/يونيو إصابته بالفيروس، إضافة إلى ثلاثة لاعبين آخرين شاركوا في الدورة في بلغراد هم البلغاري غريغور ديميتروف (19 عالميا)، الكرواتي بورنا تشوريتش (33) والصربي فيكتور ترويتسكي (184).

ثم أُعلن عن إصابة النجم الكرواتي السابق غوران إيفانيشيفيتش، مدير إحدى جولات الدورة وأحد مدربي دجوكوفيتش.

ولم يتم احترام مسافات التباعد الاجتماعي في البطولة، ما عرّض دجوكوفيتش والفريق المنظم القريب منه لانتقادات لاذعة خصوصا من قبل اللاعب الأسترالي نيك كيريوس، ما دفعه إلى تقديم اعتذار شديد للمتضررين من إقامتها.

لكن حامل لقب 17 بطولة كبرى، رأى أن الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها كانت بمثابة "مطاردة الساحرات".

وأضاف "لا أرى أخيرا سوى الانتقادات، معظمها خبيث. من الواضح أن هناك ما هو أكثر من النقد، كما لو كانت هناك أجندة، شخص ما يجب أن يسقط، شخصية، اسم كبير يجب أن يكون الضحية لكل شيء".