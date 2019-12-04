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خليجي 24
تنس

دجوكوفيتش سيكون حاضراً في بطولة أديليد الأسترالية

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قال منظمون اليوم الأربعاء إن نوفاك دجوكوفيتش المصنف الثاني عالمياً سيشارك في النسخة الأولى لبطولة أديليد الدولية للتنس في أستراليا الشهر المقبل قبل الدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة.

AFP

وسيبدأ دجوكوفيتش الاستعدادات الرسمية للموسم الجديد في بطولة مبادلة العالمية في أبوظبي في الفترة بين 19 و21 كانون الأول/ديسمبر الجاري وسيمثل صربيا في النسخة الافتتاحية لكأس الاتحاد الدولي للتنس في أستراليا في مطلع كانون الثاني/يناير.  

وبعدها سينتقل دجوكوفيتش (32 عاماً)، إلى أديليد التي تضم منافسات للرجال والسيدات بين يومي 12 و18 كانون الثاني/ يناير.

 وفي بطولة السيدات تشارك الأميريكية فينوس وليامز  بجانب آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً وسيمونا هاليب وبترا كفيتوفا وكيكي بيرتنز.  

وقال أليستر مكدونالد مدير البطولة في بيان "نوفاك وفينوس ضمن أساطير لعبتنا ونتشوق لمشاهدتهم هنا في أديليد".  
 وتقام منافسات أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في الموسم، في ملبورن بارك من 20 كانون الثاني/يناير، وحتى الثاني من شباط/ فبراير.

 

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