دجوكوفيتش سيكون حاضراً في بطولة أديليد الأسترالية

وسيبدأ دجوكوفيتش الاستعدادات الرسمية للموسم الجديد في بطولة مبادلة العالمية في أبوظبي في الفترة بين 19 و21 كانون الأول/ديسمبر الجاري وسيمثل صربيا في النسخة الافتتاحية لكأس الاتحاد الدولي للتنس في أستراليا في مطلع كانون الثاني/يناير.

وبعدها سينتقل دجوكوفيتش (32 عاماً)، إلى أديليد التي تضم منافسات للرجال والسيدات بين يومي 12 و18 كانون الثاني/ يناير.

وفي بطولة السيدات تشارك الأميريكية فينوس وليامز بجانب آشلي بارتي المصنفة الأولى عالمياً وسيمونا هاليب وبترا كفيتوفا وكيكي بيرتنز.

وقال أليستر مكدونالد مدير البطولة في بيان "نوفاك وفينوس ضمن أساطير لعبتنا ونتشوق لمشاهدتهم هنا في أديليد".

وتقام منافسات أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في الموسم، في ملبورن بارك من 20 كانون الثاني/يناير، وحتى الثاني من شباط/ فبراير.