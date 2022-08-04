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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
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دجوكوفيتش الرافض للقاح ينسحب من دورة مونتريال للماسترز

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يواصل النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش دفع ثمن رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك مع اضطراره للانسحاب من دورة مونتريال للألف نقطة للماسترز في كرة المضرب بسبب عدم قدرته على دخول كندا، وفق ما أعلن المنظمون الخميس.

Reuters

وكان من المستبعد أن يتمكن المصنف سادساً عالمياً راهناً من خوض دورة مونتريال التي تنطلق الإثنين، في ظل القواعد المفروضة من السلطات المحلية على الوافدين من خارج البلاد في ما يخص إلزامية تلقي لقاح "كوفيد-19".

وسبق لمدير الدورة أوجين لوبيير أن استبعد مشاركة دجوكوفيتش، قائلاً الشهر الفائت "إما أن تقوم الحكومة الكندية بتغيير القواعد المتعلقة باللقاح وإما أنه سيشمّر عن ساعديه ليحصل على اللقاح. لكني لا أعتقد أن هناك واقعية في أي من هذين السيناريوين".

وعلى غرار دورة مونتريال، من المستبعد أن يتمكن دجوكوفيتش من المشاركة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى والمقررة على ملاعب فلاشينغ ميدوز بين 29 آب/أغسطس و11 أيلول/سبتمبر.

دورة مونتريال نوفاك دجوكوفيتش
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