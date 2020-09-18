دجوكوفيتش إلى ربع النهائي وبليشكوفا وهاليب تواصلان المشوار



وبدأ دجوكوفيتش المجموعة الافتتاحية بشكل سيئ عندما خسر إرساله في الشوط الأول، إلا أنّه رد التحية سريعاً إلى صديق الطفولة في الشوط الثاني.

واحتاج "نولي" إلى ساعة و28 دقيقة ليحسم المجموعة الأولى لصالحه بعد أن أنقذ مواطنه كرتين لخسارة المجموعة على إرساله عند 4-5 (15-40) قبل أن يفرض شوط كسر تعادل حسمه دجوكوفيتش لصالحه.

وكسر "ديوكو" حامل اللقب أربع مرات في روما إرسال منافسه في الشوط الثالث من المجموعة الثانية ليحافظ على رباطة جأشه عند إرساله ويكسر إرسال كراينوفيتش مرة أخرى في الشوط التاسع ويحسم المجموعة 6-3 بعد ساعتين وسبع دقائق على انطلاق المواجهة.

وقال دجوكوفيتش بعد الفوز: "كانت معركة جيدة، المجموعة الأولى كانت من أطول المجموعات التي لعبتها، كادت ان تصب في صالح أي أحد منا، الفوز بها أعطاني الثقة قليلاً".

وتابع: "عانينا بدنياً في المجموعة الأولى، كانت هناك تبادلات طويلة (....) هكذا هي الأمور على الملاعب الترابية وأنا سعيد بالفوز".

ويلتقي دجوكوفيتش تالياً مع الألماني دومينيك كوبفر أو الإيطالي الشاب لورنتسو موسيتي الصاعد من التصفيات الذي أقصى كل من الياباني كي نيشيكوري الخميس والسويسري ستانيسلاس فافرينكا في الدور الأول.



وبلغ الإيطالي ماتيو بيريتيني الرابع الدور ذاته بفوزه على مواطنه ستيفانو ترافاغليا المشارك ببطاقة دعوة 7-6 (7-5) و7-6 (7-1).

ويلتقي بيريتيني في ربع النهائي مع النرويجي كاسبر رود الذي تابع مفاجآته بتغلبه على الكرواتي مارين سيليتش 6-2 و7-6 (8-6).

وكان رود أطاح بالروسي كارن خاتشانوف الحادي عشر من الدور الاول.

كما تأهل البلغاري غريغور ديميتروف الخامس عشر بتغلبه على الإيطالي يانيك سينر المشارك ببطاقة دعوة 4-6 و6-4 و6-4، ليضرب موعدا مع الكندي دينيس شابوفالوف الثاني عشر والفائز على الفرنسي أوغو أومبير 6-7 (5-7) و6-1 و6-4.



بليشكوفا تواصل حملة الدفاع عن لقبها بنجاح

وواصلت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية بنجاح حملة الدفاع عن لقبها بطلة لدورة روما الدولية ببلوغها الدور ربع النهائي إثر فوزها على الروسية آنا بلينكوفا الصاعدة من التصفيات.



وكانت بليشكوفا توجت بلقب نسخة العام الماضي بتغلبها على البريطانية جوهانا كونتا 6-3 و6-4.

وتلتقي بليشكوفا في الدور المقبل مع البلجيكية إليز مرتنز الحادية عشرة والتي تغلبت على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-4 و6-4.

وحذت حذوها الرومانية سيمونا هاليب الأولى بفوزها على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا 7-5 و6-4.

وتلتقي هاليب في ربع النهائي مع الكازاخية يوليا بوتينتسيفا الفائزة على مواطنتها إيلينا ريباكينا العاشرة 4-6 و7-6 (7-3) و6-2.