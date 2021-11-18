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"دبليو تي ايه" الختامية: موغوروسا أول بطلة إسبانية بفوزها على كونتافيت

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باتت المصنفة أولى عالميًا سابقًا غاربيني موغوروسا أول إسبانية تتوج بلقب دورة "دبليو تي ايه" الختامية في كرة المضرب لدى السيدات، بفوزها على الإستونية أنيت كونتافيت 6-3، 7-5 في النهائي الأربعاء في غوادالاخارا.

AFP


اختتمت موغوروسا بطلة رولان غاروس 2016 وويمبلدون 2017 العام الحالي بطريقة مثالية، بعد أن عادت إلى مستويات عالية بتتويجها في دبي وشيكاغو.

وقالت موغوروسا "أنا سعيدة جدًا لأني أثبت لنفسي مرة أخرى أنني قادرة أن أكون الأفضل، يمكنني أن أكون المايسترا كما نقول في الإسبانية".

وتابعت ابنة الـ28 عامًا "يضعني هذا في موقع جيد للعام المقبل، في تصنيف جيد. إنه ثمرة عام طويل".

وكانت أرانتشا سانشيس الإسبانية الوحيدة التي وصلت إلى نهائي البطولة الختامية في عام 1993، قبل أن تخسر أمام الألمانية شتيفي غراف.

وهذا اللقب العاشر لموغوروسا في مسيرتها الاحترافية.

البطولة الختامية غاربيني موغوروسا أنيت كونتافيت "دبليو تي ايه" الختامية
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