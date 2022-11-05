"دبليو تي ايه" الختامية: خروج جابر وسابالينكا إلى نصف النهائي

وتفوّقت سابالينكا المصنفة سابعة على الأميركية جيسيكا بيغولا الثالثة 6-3 و7-5، ثم خسرت جابر الثانية أمام اليونانية ماريا ساكاري الخامسة 2-6 و3-6.

قالت سابالينكا البالغة 24 عاماً واللاهثة وراء لقبها الأول في 2022 "أنا سعيدة لأني تمكنت من التركيز وإنهاء المباراة بمجموعتين".

سابالينكا التي رفعت رصيدها إلى 4-1 في المواجهات المباشرة مع بيغولا، استفادت من الأخطاء المزدوجة (4) على إرسال خصمتها في المجموعة الأولى.

لكن في الثانية، ارتفعت حدة المنافسة، مع تعويض بيغولا كسر إرسال مبكر، ثم تعثر سابالينكا على إرسالها.

ورغم ارتكابها سبعة أخطاء مزدوجة على إرسالها في المجموعة الثانية، تمكنت من كسر إرسال بيغولا والتقدم عليها 5-3.

لكن بيغولا ردّت كاسرة إرسال البيلاروسية فعادلت 5-5.

وكانت الكلمة الأخيرة لسابالينكا بشوطين متتاليين حسمت بهما المجموعة.

قالت بيغولا "هذا أمر قاس، لكن هذه هي كرة المضرب. هناك الكثير من المطبات في هذه اللعبة".

تابعت "تنهي السنة بشكل جيد ثم تأتي إلى هنا وتخسر كل مبارياتك"، مشيرة إلى أن عدد هزائمها هذا الأسبوع في فورت وورث يساوي ما تعرّضت له "في ثلاثة أشهر".



أخطاء مباشرة كثيرة لجابر



بعد فوز سابالينكا، كانت جابر قادرة على التأهل إلى نصف النهائي، بحال فوزها على ساكاري بمجموعتين نظيفتين.

لكن وصيفة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز مُنيت بخسارة قاسية أمام ساكاري 2-6 و3-6 في 69 دقيقة، بعد ارتكابها 31 خطأ مباشراً مقابل 10 فقط لخصمتها اليونانية، فحلت ثالثة في مجموعة نانسي ريتشي.

وأخفقت جابر (28 عاماً) باستعادة انجازها في دورة روما، عندما قلبت تأخرها 1-6 و2-5 أمام ساكاري إلى فوز رائع دون أن تواجه أي كرة لحسم المباراة.

واستفادت ساكاري، بصفتها بطلة للمجموعة، من عدم ملاقاة البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً في نصف النهائي.

بدلاً من ذلك، ستلاقي الفرنسية كارولين غارسيا السادسة أو الروسية داريا كاساتكينا الثامنة اللتين تتواجهان السبت على مركز الوصافة في مجموعة ترايسي أوستن.

قالت ساكاري التي كانت ضمنت تأهلها منذ الأربعاء "أعتقد أنه يجب أن أتابع ما أقوم به. أنا أثق بنفسي. ببساطة، لا أخشى شيئاً في الملعب".

في المقابل، يتحتم على سابالينكا ملاقاة شفيونتيك المتألقة والمتوجة بثمانية ألقاب هذه السنة، بينها رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز.

وقالت البولندية البالغة من العمر 21 عاما بعد فوزها الأخير على الفرنسية كارولين غارسيا "إنها آخر دورة هذا العام وليس لدي شيء لكي أخسره. لست قلقة لما سأقوم به لاحقا، لكن بالتأكيد أبذل قصارى جهدي جسديا وذهنيا".