خروج موغوروسا وتأهل سابالينكا

وعانت موغوروسا أمام كورنيه وخسرت اللقاء في ساعة و27 دقيقة، لتودع من الدور الثاني.

وبررت الإسبانية خروجها بالقول "كانت بداية عصيبة للعام بسبب ما حصل مع فريقي (التدريبي). أصيبوا جميعهم بكوفيد قبل الوصول إلى هنا. كنا مبتعدين عن بعضنا البعض لمدة 15 يوماً".

وتابعت "عانيت صعوبة في التحضيرات... كما لم أكن في كامل جاهزيتي البدنية. لم تكن التحضيرات لانطلاق الموسم مثالية".

وارتكبت ابنة الـ28 عاماً 33 خطأ غير مباشر ما ساهم بشكل أساسي في خسارتها المواجهة أمام كورنيه (تحتفل بميلادها الـ32 السبت) التي اعتبرت نفسها بمثابة "ديناصور البطولة. أنا متواجدة هنا منذ 16 عاماً، وبالتالي خضت الكثير من المباريات وواجهت الكثير من المواقف التي توجب علي تجاوزها".

ولم تكن موغوروسا الضحية الكبيرة الوحيدة الخميس، إذ انتهى أيضاً مشوار الاستونية أنيت كونتافيت عند الدور الثاني بخسارتها أمام الدنماركية الواعدة كلارا تاوسون 2-6 و4-6 بعد ارتكابها 27 خطأ غير مباشر.

وتجاوزت سابالينكا ارتكابها 19 خطأ مزدوجاً في الإرسال وعوضت خسارتها المجموعة الأولى أمام الصينية وانغ شينيو وفازت 1-6 و6-4 و6-2، لتبلغ الدور الثالث للموسم الثاني توالياً حيث ستتواجه مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا والفائزة على الروسية ليودميلا سامسونوفا 6-2 و7-5.

كما تأهلت إلى الدور الثالث البولندية إيغا شفيونتيك بفوزها على السويدية ريبيكا بيتيرسون 6-2 و6-2، والروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا بفوزها بالنتيجة ذاتها على الأسترالية سامانتا ستوسور.

وودعت الكازخستانية إيلينا ريباكينا البطولة بخسارتها أمام الصينية جانع شواي 4-6 وصفر-1 ثم بالانسحاب، فيما فازت البلجيكية إليز مرتنز على الرومانية إيرينا بيغو 6-3 و6-2، والروسية داريا كاستاكينا على البولندية ماغدا لينيت 6-2 و6-3.

وغادرت البريطانية إيما رادوكانو، بطلة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، المنافسات من الدور الثاني بسقوطها أمام المونتينيغرية دانكا كوفينيتش بمجموعتين لواحدة.