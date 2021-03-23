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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
تنس

خروج مبكّر لفينوس وليامس من دورة ميامي

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غادرت النجمة الأميركية فينوس وليامس منافسات دورة ميامي للتنس منذ الدور الأول بخسارتها أمام الكازاخستانية زارينا دياز.

Reuters


شهد الدور الأول من منافسات دورة ميامي الثلاثاء انتهاء مشوار فينوس، الشقيقة الكبرى لسيرينا، بخسارة بطلة أعوام 1998 و1999 و2001 أمام الكازاخستانية زارينا دياز بمجموعتين نظيفتين بواقع 2-6 و6-7 (10-12) بعد مباراة استغرقت ساعة و28 دقيقة.

وتلتقي دياز في الدور الثاني السويسرية بيليندا بنسيتش المصنفة 11 (في البطولة) والتي أعفيت من الدور الأول، على غرار المصنفات الـ31 الأوليات الأخريات، وفي مقدمتهن الأسترالية آشلي بارتي الأولى التي توجت باللقب الأخير عام 2019 (ألغيت نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا)، واليابانية ناومي أوساكا والرومانية سيمونا الثانية والثالثة تواليا.

فينوس وليامس دورة ميامي زارينا دياز
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