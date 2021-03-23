خروج مبكّر لفينوس وليامس من دورة ميامي



شهد الدور الأول من منافسات دورة ميامي الثلاثاء انتهاء مشوار فينوس، الشقيقة الكبرى لسيرينا، بخسارة بطلة أعوام 1998 و1999 و2001 أمام الكازاخستانية زارينا دياز بمجموعتين نظيفتين بواقع 2-6 و6-7 (10-12) بعد مباراة استغرقت ساعة و28 دقيقة.

وتلتقي دياز في الدور الثاني السويسرية بيليندا بنسيتش المصنفة 11 (في البطولة) والتي أعفيت من الدور الأول، على غرار المصنفات الـ31 الأوليات الأخريات، وفي مقدمتهن الأسترالية آشلي بارتي الأولى التي توجت باللقب الأخير عام 2019 (ألغيت نسخة 2020 بسبب فيروس كورونا)، واليابانية ناومي أوساكا والرومانية سيمونا الثانية والثالثة تواليا.