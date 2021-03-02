خروج مبكر لفافرينكا من دورة روتردام

وكان فافرينكا، المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، يخوض أول مباراة منذ خروجه من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الشهر الماضي بخسارته أمام المجري مارتون فوتشوفيتش.

ونجح خاتشانوف، المصنف 21 عالميا، في تحقيق فوزه الثاني على التوالي على فافرينكا، الثامن في الدورة الهولندية، في أربع مواجهات بينهما حتى الآن.

واحتاج خاتشانوف إلى ساعة و31 دقيقة لإقصاء بطل دورة روتردام عام 2015.

وبلغ الروسي الآخر أندري روبليف الدور الثاني أيضا بتغلبه على الأميركي ماركوس جيرون الصاعد من التصفيات 7-6 (7-1) و6-3.

وعانى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيا في البطولة لبلوغ الدور الثاني واحتاج إلى ساعة و54 دقيقة للتخلص من عقبة البيلاروسي ايغور غيراسيموف 7-6 (7-4) و7-5.

ويلتقي تسيتسيباس في الدور المقبل مع البولندي هوبيرت هوركاش الفائز على الفرنسي أدريان مانارينو 3-6 و6-7 (6-8).

كما تأهل الأسترالي اليكس دي ميناور بفوزه على مواطنه جون ميلمان 6-1 و6-4، والفرنسي جيريمي شاردي الصاعد من التصفيات بتغلبه على مواطنه أوغو أومبير 4-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-4).