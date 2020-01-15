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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

خروج أنس جابر بصعوبة من الدور الثاني في هوبارت

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خرجت التونسية أنس جابر الأربعاء بصعوبة من الدور الثاني لدورة هوبارت الأسترالية الدولية في كرة المضرب، بخسارتها أمام الإسبانية غاربيني موغوروتسا 6-3 و3-6 و6-7 (4-7) بعد ساعتين و23 دقيقة.

AFP

وكسبت جابر، الصاعدة من التصفيات، المجموعة الأولى 6-3، لكن موغوروتسا، المصنفة ثانية في المنافسات، ردت التحية بالنتيجة ذاتها في الثانية، لتحتكم اللاعبتان إلى مجموعة ثالثة فاصلة، استمر خلالها التعادل حتى الشوط الثاني عشر 6-6 قبل أن تؤول نتيجتها لصالح الإسبانية التي كسبت الشوط الفاصل 7-4.

وهي المباراة الأولى بين اللاعبتين.

وتلتقي موغوروتسا في ربع النهائي مع الروسية فيرونيكا كودرميتوفا، الخامسة في البطولة، والتي تغلبت على الأميركية كاترين بيليس 7-6 (8-6) و6-1.

وتأهلت أيضا الأسترالية ليزيت كابريرا بتغلبها على التشيكية كريستينا بليشكوفا 4-6 و6-4 و6-4، فيما خرجت البولندية ماغدا لينيت من الدور الثاني بخسارتها أمام الأميركية لورين ديفيس 4-6 و4-6.            
                  
 

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