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دوري أبطال أوروبا
تنس

خبرة سيرينا تمنحها الفوز الأول بعد العودة

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حققت نجمة كرة المضرب المخضرمة الأميركية سيرينا وليامس عودة ناجحة إلى الملاعب بعد توقف دام حوالي 4 أشهر، بفوزها على مواطنتها برناردا بيرا 4-6 و6-4 و6-1  في دورة لكزينغتون الأميركية الثلاثاء.

Reuters


وأقيمت النسخة الأولى من هذه الدورة في ولاية كنتاكي من دون جمهور وهي الأولى التي تقام على الأراضي الأميركية منذ استئناف نشاط الكرة الصفراء الذي توقف في آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

لم تكن بداية سيرينا الفائزة بـ23 لقباً في بطولات الغراند سلام جيدة حيث خسرت المجموعة الأولى، ثم أنقذت أربع كرات لكسر إرسالها عندما كانت النتيجة 4-4 في المجموعة الثانية قبل أن تحسمها في صالحها لتعادل الأرقام قبل أن تجهز على منافستها تماماً في المجموعة الأخيرة.

وكانت سيرينا تخوض أول مباراة رسمية لها منذ مواجهتها للاتفية أناستازيا سيفاستوفا في مسابقة كأس الاتحاد للسيدات في شباط/فبراير الماضي، وهي ستلتقي مع البلاروسية فيكتوريا آزارنكا في الدور المقبل.
 

الأميركية سيرينا وليامس سيرينا وليامس
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