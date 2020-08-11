خبرة سيرينا تمنحها الفوز الأول بعد العودة



وأقيمت النسخة الأولى من هذه الدورة في ولاية كنتاكي من دون جمهور وهي الأولى التي تقام على الأراضي الأميركية منذ استئناف نشاط الكرة الصفراء الذي توقف في آذار/مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

لم تكن بداية سيرينا الفائزة بـ23 لقباً في بطولات الغراند سلام جيدة حيث خسرت المجموعة الأولى، ثم أنقذت أربع كرات لكسر إرسالها عندما كانت النتيجة 4-4 في المجموعة الثانية قبل أن تحسمها في صالحها لتعادل الأرقام قبل أن تجهز على منافستها تماماً في المجموعة الأخيرة.

وكانت سيرينا تخوض أول مباراة رسمية لها منذ مواجهتها للاتفية أناستازيا سيفاستوفا في مسابقة كأس الاتحاد للسيدات في شباط/فبراير الماضي، وهي ستلتقي مع البلاروسية فيكتوريا آزارنكا في الدور المقبل.

