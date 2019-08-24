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الدوري الإنكليزي الممتاز
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حكم نهائي 2018 لن يشرف على مباريات الشقيقتين وليامس

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لن يحكّم البرتغالي كارلوس راموس أي مباراة للشقيقتين الأميركيتين سيرينا وفينوس وليامس في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، بحسب ما قرّر المنظمون السبت بعد سنة من النهائي الذي خسرته سيرينا أمام اليابانية ناومي أوساكا وشهد مشادة قوية مع الحكم.

Reuters

وقالت ستايسي الاستير المسؤولة في الاتحاد الأميركي وبطولة الولايات المتحدة أنّ راموس لن يحكم مباريات للشقيقتين وليامس "هذا قرارنا الجماعي، نريد التركيز على البطولة"، مضيفة أنّه لم يتم تقديم أي طلب من سيرينا وفينوس بهذا الشأن.

وأشار مسؤول التحكيم في البطولة سورين فريميل أنّ الدورة شهدت قرارات مماثلة في السابق "في النهاية هدفنا هو تعيين أفضل حكام الكراسي لكلّ مباراة، (...) مع الأخذ بعين الاعتبار كل العوامل".

تابع: "ليست المرة الأولى نتخذ قرارات جيدة للدورة، اللاعبين والحكام أيضاً".

وأشار أنّ راموس الذي سيغيب عن مباريات سيرينا لن يحرم من الاشراف على باقي المواجهات الكبرى.

وأثارت الأحداث التي رافقت مباراة نجمة كرة المضرب ضد أوساكا المتوّجة في نهائي العام الماضي جدلاً واسعاً في عالم الكرة الصفراء، وما إذا كان السبب في ذلك يعود إلى تمييز على أساس الجنس.

وشهدت المباراة مشادة بين سيرينا والحكم، بدأت بعد إنذاره إياها على خلفية تلقي توجيهات من مدربها الجالس في المدرجات خلال المباراة، وصولاً إلى تغريمها بنقطة بعد كسرها مضربها، وبعدها تغريمها بشوط كامل (منح لمنافستها) بعد وصفها الحكم بـ "لص" و"كذاب".

ثم دفعت سيرينا ثمن تصرفاتها من خلال قيام الاتحاد الأميركي للعبة بتغريمها مبلغاً مقداره 17 ألف دولار.
 

سيرينا وليامس
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