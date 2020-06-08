حصص تدريبية في المزاد العلني لمواجهة تداعيات كورونا

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين لكرة المضرب الاثنين أنها ستعرض في المزاد العلني حصصاً تدريبية خاصة تحت إشراف أعظم مدربي اللعبة، من أجل مساعدة المدربين الذين تأثروا مالياً بتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتضم لائحة المدربين الألماني بوريس بيكر والكرواتي غوران إيفانيسيفيتش والأميركي ايفان لندل واليوناني باتريك مراد أوغلو مدرب الأميركية سيرينا وليامس والإسباني كارلوس مويا المدرب الحالي لمواطنه رافاييل نادال والسلوفاكي ماريان فايدا المدرب الأسطوري للصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي حقق تحت اشرافه 17 لقبا كبيراً.

وستتم برمجة هذه الحصص التدربية خلال موسم 2021 على هامش الدورات المنضوية تحت رابطة اللاعبين المحترفين أو البطولات الكبرى.

وقال رئيس الرابطة الإيطالي أندريا غاودنزي في بيان إن "جائحة كوفيد-19 قوّضت قدرة العديد من الاشخاص على ممارسة مهنتهم بمن فيهم المدربون".

وستعرض السلسلة الأولى للمزاد العلني للبيع بين 8 و29 حزيران/يونيو عبر موقع الكتروني خاص، على أن تتبعها أخرى لاحقاً، وفق ما أشارت إليه الرابطة في بيان.

وعلقت رابطتا المحترفين والمحترفات منافسات الكرة الصفراء منذ منتصف آذار/مارس الفائت حتى أواخر تموز/يوليو على أقرب تقدير.

وسبق أن أنشأت الهيئات المشرفة على اللعبة صندوق إغاثة من أجل مساعدة اللاعبين والمدربين الذين تأثروا بتوقف المنافسات.

