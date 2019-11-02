حاملة اللقب إلى نهائي بطولة الماسترز الختامية

وتلاقي سفيتولينا في النهائي المقرر الأحد، الفائزة من المباراة نصف النهائية الثانية التي تقام لاحقا السبت، وتجمع بين أبرز مصنفتين عالميا حاليا: الأولى الأسترالية آشلي بارتي، والثانية التشيكية كارولينا بليشكوفا.

وتمكنت الأوكرانية المصنفة ثامنة عالميا، من التفوق على منافستها السابعة بنتيجة 5-7، 6-1 و4-1، قبل أن تنسحب السويسرية بسبب آلام على مستوى الفخذ الأيمن بدأت تعاني منها خلال المجموعة الأولى.

وباتت بنسيتش ثالث لاعبة تنسحب خلال مباراة في البطولة المقامة في مدينة شينزين الصينية، لتنضم بذلك الى الهولندية كيكي برتنز والكندية بيانكا أندرييسكو. كما انسحبت المصنفة أولى عالميا سابقا اليابانية ناومي أوساكا من بطولة الماسترز، لكن قبل أن تخوض مباراتها الثانية.

وواصلت الأوكرانية بهذا الفوز أداءها اللافت في البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم، وخسرت اليوم أول مجموعة فيها.

ورأت سفيتولينا أن انسحاب بنسيتش "أمر صعب بالنسبة إليها"، مؤكدة أنها ستقدم "كل شيء على أرض الملعب غدا لمحاولة رفع الكأس مجددا".

وقدمت اللاعبتان أداء قويا في المجموعة الأولى التي امتدت لنحو خمسين دقيقة. وبعدما حافظت كل منهما على إرسالها، تمكنت بنسيتش من كسر إرسال سفيتولينا في الشوط السادس لتتقدم 4-2، قبل أن ترد الأوكرانية سريعا وتقلص الفارق الى 3-4. لكن السويسرية عاودت الكسر في الشوط الثاني عشر وحسمت المجموعة لصالحها 7-5.

وفي المجموعتين الباقيتين، مالت الأفضلية لصالح سفيتولينا مع كسرين للإرسال في المجموعة الثانية (في الشوطين الأول والعاشر)، وكسر في الشوط الثاني للمجموعة الثالثة ساهم في تقدمها 4-1، قبل أن تختار بينسيتش الانسحاب بسبب الآلام، علما بأنها خضعت في المجموعة الأولى لعلاج بدني في العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

وامتدت المباراة نصف النهائية لساعة وخمسين دقيقة.