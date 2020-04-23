جابر: يجب استئناف موسم التنس في مارس 2021

وتوقفت منافسات المحترفين منذ اذار/مارس بسبب وباء كوفيد-19 حين أصبحت إنديان ويلز أول بطولة بارزة يلغيها المسؤولون.

وقال اتحاد المحترفين واتحاد المحترفات إن التوقف سيستمر حتى منتصف تموز/يوليو على الأقل.

وقالت أنس، وهي أول عربية تبلغ دور الثمانية في بطولة من الأربع الكبرى، إن استئناف الموسم في وقت لاحق هذا العام ليس خيارا مثاليا لأن اللعبة ستفتقد العدالة عند احتساب نقاط التصنيف.

وقالت في تصريحات صحفية: ”لا أعتقد أن استئناف الموسم هذا العام فكرة طيبة. أرغب أن يبدأ الموسم في اذار/ مارس المقبل.

”لا تقيموا بطولة استراليا المفتوحة لأننا لعبناها بالفعل هذا العام... ابدأوا الموسم من إنديان ويلز التي توقف عندها النشاط. سيكون الأمر منصفا.. فيما يتعلق بنقاط التصنيف“.

وتأجلت بطولة فرنسا المفتوحة هذا العام لتقام بين 20 أيلول/سبتمبر والرابع من تشرين الأول/أكتوبر بينما تم إلغاء بطولة ويمبلدون التي كان من المقرر أن تنطلق في أواخر حزيران/يونيو.

وقال منظمو أمريكا المفتوحة الأسبوع الماضي إنه من غير المرجح اقامة البطولة الكبرى المقامة على ملاعب صلبة بدون جماهير وتعتقد اللاعبة التونسية أنه لن يكون منصفا للاعبين إقامة بطولات كبرى بعينها فقط في الموسم.

وقال آندي موراي المصنف الأول عالميا سابقا يوم الأربعاء إن التنس سيكون من بين آخر الرياضات العائدة من التوقف بعد تعافي العالم من جائحة فيروس كورونا وتوقعت أنس استئناف المنافسات في أيلول/سبتمبر.

وأضافت: ”بصراحة أعتقد أن كل شيء سيعود في سبتمبر. وتابعت ”حتى لو استأنفنا النشاط في يوليو .. ماذا عن البطولات الأخرى؟

”ماذا عن البطولات الكبرى الأخرى لو نجحنا في خوض بطولتين أو ثلاث من الأربع الكبرى وألغينا واحدة؟ كيف يكون النظام عادلا فيما يتعلق بالتصنيف. كيف يكون منصفا للاعبين الآخرين.

”خسر الجميع أشياء كثيرة لكننا لم نتوقف عن لعب التنس وسنستأنف النشاط مجددا لكن هناك ضرورة للنظر في مسألة التصنيف“.