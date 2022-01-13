جابر تنسحب أمام كونتافيت بسبب الإصابة

وفازت الإستونية بالمجموعة الأولى المتقاربة 6-4 قبل أن تطلب جابر وقتًا مستقطعًا طبيًا، وبعد علاج طويل بإصابة في أسفل الظهر، أعلنت التونسية انسحابها من اكمال اللقاء.

وتعتبر إصابة جابر قبل أيام من انطلاقة بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، نكسة حيث كانت تعوّل على متابعة عروضها القوية التي شهدت فوزها بباكورة ألقابها في بطولات المحترفات، كما أنها دخلت ترتيب أفضل عشر لاعبات في العالم وهو إنجاز تاريخي للاعبة العربية.

في المقابل، ستُواجه كونتافيت نظيرتها التشيكية باربورا كرايتشيكوفا المصنّفة رابعة عالميًا في دور الأربعة عقب فوزها على الفرنسية كارولين غارسيا 6-صفر و6-2.

وقالت كونتافيت "ليست هذه هي الطريقة التي تريد الفوز بها على الإطلاق، آمل حقًا أن تكون أنس على ما يرام الأسبوع المقبل وألا يكون الأمر خطيرًا للغاية".

وتابعت "المجموعة الأولى كانت تنافسية حقًا وقد خضنا بعض المباريات الصعبة من قبل وكانت دائمًا في المقدمة، لذلك كان من الجيد الفوز بالمجموعة وأنني كنت ألعب بالطريقة التي كنت ألعب بها".

خروج موغوروسا وبنسيتش

وودّعت الإسبانية غاربيني موغوروسا البطولة بعد سقوطها على يد الروسية داريا كاساتكينا التي تابعت بدايتها القوية قبيل إنطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

موغوروسا التي أعفيت من خوض الدور الأول، تفوّقت بصعوبة على المصنّفة الأربعين الروسية إيكاتيرينا ألكساندروفا قبل أن تنهزم على يد كاساتكينا 6-4 و6-4.

وكاساتكينا هي مصنّفة عاشرة عالميًا سابقًا وقد تمكنت مؤخرًا من التقدم الى المركز 26 عالميًا بعد فوزها بلقبَين وبلوغها نهائي دورتين أخريين.

واكتمل دور الأربعة بتأهل الإسبانية الأخرى باولا بادوسا على حساب السويسرية بليندا بنتشيتش الفائزة بذهبية أولمبياد طوكيو بنتيجة 7-6 (8-6)، 3-6 و6-3. وضربت بادوسا موعدًا في الدور المقبل مع كاساتكينا.

وفي مسابقة الرجال، فاز الروسي أصلان كاراتسيف على الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-2 و3-6 و6-2، ليبلغ الدور قبل النهائي بينما عبر النجم البريطاني المخضرم أندي موراي بشكل أسهل.

موراي، الذي سيشارك في بطولة أستراليا المفتوحة بموجب بطاقة دعوة، عاد الى غرف الملابس بعد مجموعة واحدة اثر انسحاب منافسه البلجيكي دافيد غوفين بسبب الإصابة، علمًا بأنّ موراي فاز بالمجموعة الأولى 6-2.

وسيواجه موراي المصنّف أول عالميًا سابقًا نظيره رايلي أوبيلكا لمكان في النهائي، بعدما تغلب الأخير على مواطنه الأميركي براندون ناكاشينا بمجموعتين نظيفتين.