جابر تشق طريقها بنجاح في مدريد

وضربت التونسية موعداً مع السويسرية بليندا بنتشيتش الثالثة عشرة الفائزة على التشيكية كارولينا موتشوفا (67) 6-3، 4-6، 7-5.

وذكّرت الرومانية سيمونا هاليب بالمستويات التي قدمتها سابقاً، عندما أسقطت المصنفة ثانية عالميًا وصاحبة الأرض الإسبانية باولا بادوسا 6-3، 6-1.

وكان هذا اللقاء الأول على الإطلاق الذي يجمع اللاعبتين وحسمته المصنفة أولى عالميًا سابقًا في ساعة و16 دقيقة منهية آمال بادوسا بالتتويج على أرضها.

في أبرز النتائج الأخرى، تأهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (17 عالميًا)، إلى الدور الثالث بفوزها على السلوفينية تامارا زيدانسيك 3-6، 6-1، 6-3 حيث ستلعب ضد الاميركية أماندا أنيسيموفا.









