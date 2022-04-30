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تنس

جابر تشق طريقها بنجاح في مدريد

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تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر، المصنفة العاشرة عالمياً، إلى الدور الثالث في بطولة مدريد المفتوحة للتنس بفوزها الصعب على الروسية فارفارا غراتشيفا (73) بنتيجة 7-5، صفر-6، 6-4.

AFP

وضربت التونسية موعداً مع السويسرية بليندا بنتشيتش الثالثة عشرة الفائزة على التشيكية كارولينا موتشوفا (67) 6-3، 4-6، 7-5.

وذكّرت الرومانية سيمونا هاليب بالمستويات التي قدمتها سابقاً، عندما أسقطت المصنفة ثانية عالميًا وصاحبة الأرض الإسبانية باولا بادوسا 6-3، 6-1.

وكان هذا اللقاء الأول على الإطلاق الذي يجمع اللاعبتين وحسمته المصنفة أولى عالميًا سابقًا في ساعة و16 دقيقة منهية آمال بادوسا بالتتويج على أرضها.

في أبرز النتائج الأخرى، تأهلت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (17 عالميًا)، إلى الدور الثالث بفوزها على السلوفينية تامارا زيدانسيك 3-6، 6-1، 6-3 حيث ستلعب ضد الاميركية أماندا أنيسيموفا.
                  
                  
                  
                  
 

سيمونا هاليب أنس جابر باولا بادوسا
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