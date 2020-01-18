ثنائية روبليف تُعادل إنجازاً غائباً منذ 2004

أصبح الروسي أندري روبليف أول لاعب يحقق لقبين متتاليين في مطلع الموسم منذ 2004 بفوزه في نهائي دورة أديلايد على الجنوب افريقي لويد هاريس في النهائي 6-3 و6-0.

وحقق روبليف المصنف ثالثا في الدورة اللقب على حساب هاريس في غضون 57 دقيقة فقط.

وبعد تتويجه في الدوحة الاسبوع الفائت، بات الروسي المصنف 18 عالميا، أول لاعب يحقق لقبين مع انطلاق الموسم منذ السلوفاكي دومينيك هرباتي حين فاز بلقبي أديلايد بالذات وأوكلاند النيوزيلندية.

ولم يخسر الروسي أي مباراة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي محققا 12 انتصارا على التوالي، ثمانية منها في الموسم الحالي رافعا رصيده الى أربعة ألقاب في مسيرته الاحترافية، ليستعد بأفضل طريقة ممكنة لبطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق الاثنين.

وقال روبليف (22 عاما) "لا أعرف كيف قمت بذلك. إنه أمر مذهل بالنسبة لي. أنا سعيد جدا باللاعبين الذين واجهتهم خلال هذين الأسبوعين، لقد استمتعت بأدائي كثيرا".

وتابع "نبلغ أنا ولويد العمر ذاته ولكن لم نتنافس يوما في فئة الشباب، لذا كانت المواجهة الاولى بيننا. كنت أعرف جيدا مدى رغبته في الفوز أيضا"، مضيفا "كنت أدرك أن هذه المباراة ستكون صعبة وأنا سعيد جدا بالفوز".