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الدوري الإنكليزي الممتاز
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ثلاث أميركيات في ربع نهائي بريزبين

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بلغت ثلاث لاعبات أميركيات الدور ربع النهائي من دورة بريزبين الأسترالية في كرة المضرب أبرزهن ماديسون كيز المصنفة ثامنة، بفوزها على الأسترالية المخضرمة سامانتا ستوسور 7-5 و6-3 الأربعاء.

AFP

وحققت كيز بطلة فلاشينغ ميدوز السابقة بالتالي أفضل نتيجة لها في الدورة الأسترالية في أربع مشاركات لها.

وتلتقي كيز في الدور التالي مواطنتها دانييل كولينز التي سحقت الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا المتأهلة من التصفيات 6-1 و6-صفر لتتابع انطلاقتها القوية هذا العام.

وكانت كولينز حققت نتيجة ساحقة بفوزها على الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 6-1 و6-1 في الدور الأول ولم تخسر سوى ثلاثة اشواط في مباراتين.

واعترفت كيز بأن مواجهة كولينز لن تكون سهلة بقولها "سيكون الأمر صعبا. إنها تلعب بطريقة مدهشة وتسدد الكرات بثقة وتنجح بكل ما تقوم به في الوقت الحالي".

أما الأميركية الثالثة التي بلغت ربع النهائي، فهي اليسون ريسك بفوزها على التشيكية باربورا ستريكوفا 6-3 و6-4.

وتلتقي ريسك في ربع النهائي مع التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثانية أو الأسترالية آيلا تومليانوفيتش.

يذكر أن بليشكوفا والأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى لم تشاركا في الدور الأول وستستهلان مشاركتهما في هذه الدورة الخميس حيث تلتقي الأخيرة مع الأميركية جنيفر برايدي.

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