تييم يجرّد زفيريف من اللقب ويبلغ النهائي

لحق النمسوي دومينيك تييم المصنف خامساً باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السادس إلى المباراة النهائية لبطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبي كرة المضرب المحترفين، بعدما جرد الألماني ألكسندر زفيريف السابع من لقبها بالفوز عليه 7-5 و6-3 السبت في نصف النهائي.

وجاءت بداية المباراة قوية بين اللاعبين اللذين نجح كل منهما في كسب إرساله بسهولة حتى الشوط الثاني عشر عندما نجح النمسوي في كسر إرسال الألماني بخطأين مزدوجين للأخير لينهي المجموعة في صالحه 7-5 في 53 دقيقة.

وتكرر سيناريو المجموعة الأولى في الثانية، لكن حتى الشوط السادس فقط عندما تمكن تييم من كسر إرسال زفيريف الذي أهدر كرتين في الشوط التالي فحافظ النمسوي على تقدمه حتى أنهاها في صالحه 6-3 في 41 دقيقة.

وبات تييم الذي تغلب على الصربي نوفاك دجكوفيتش وفيدرر في دور المجموعات، أول لاعب نمسوي يبلغ نهائي بطولة الماسترز الختامية.