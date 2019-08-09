تييم إلى ربع نهائي مونتريال

وقال تييم بعدما حقق فوزه "إنه انتصار عظيم جديد بالنسبة لي (...) كنت محظوظاً جداً لتمكني من إنقاذ تسع كرات لكسر إرسالي".

وتابع "لكن من الناحية الذهنية كان الإرسال من أجل الفوز صعباً. بلوغ ربع نهائي دورة ماسترز 1000 نقطة هو أمر استثنائي دائماً".

إلى ذلك، حجز الألماني المصنف ثالثاً في البطولة والروسي كارن خاتشانوف السادس في المنافسات موعداً في ربع النهائي، بتحقيق كل منهما فوزاً صعباً الخميس.

وتفوق زفيريف على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 7-5، 5-7، و7-6 (7-5)، بينما تغلب الروسي خاتشانوف على الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 6-7 (7-9)، 7-5 و6-3.

ويبحث الألماني (22 عاما) الذي يعد من أبرز الأسماء الصاعدة في كرة المضرب، عن تجاوز خاتشانوف (23 عاماً) في المباراة القادمة.









