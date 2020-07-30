تقارير - دورة روما خلف أبواب موصدة

وتعود كرة المضرب إلى الحياة بعد عطلة قسرية دامت لما يقارب خمسة أشهر بسبب "كوفيد-19" في دورة باليرمو للسيدات من الثالث وحتى التاسع من آب/أغسطس المقبل.

ولفتت صحيفة "لا ريبوبليكا" إلى أن اللجنة العلمية الفنية التابعة للحكومة الإيطالية رفضت الإرشادات العامة للاتحاد الإيطالي للعبة باعتبارها غير مناسبة لتجنب مخاطر انتشار العدوى مع التواجد اليومي المتوقع لنحو 17 ألف متفرج.

وذكرت الصحيفة أن دراسات أجريت على "فورو إتاليكو" حيث من المقرر أن تقام الدورة خلال الفترة بين 20 و27 أيلول/سبتمبر، كشفت عن وجود مشاكل في ضمان التباعد الاجتماعي بما في ذلك المسافة بين مقاعد المتفرجين.

من جانبها اعتبرت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن القرار بهذا الشأن ليس نهائيا، حيث يحاول المنظمون إيجاد حلول للدورة التي كان من المقرر اقامتها في مايو/أيار الماضي.