English
العربية
دوري أبطال آسيا
تنس

تقارير: إمكانية استبعاد اللاعبين الروس والبيلاروس عن بطولة ويمبلدون

من قبل

يواجه الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثانياً عالمياً في كرة المضرب، خطر الغياب عن بطولة ويمبلدون البريطانية الكبرى، بعدما كشفت صحيفة "ذي تايمز" توجه المنظمين إلى فرض حظر على اللاعبين الروس والبيلاروس بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

REUTERS

واستطاع الرياضيون الروس والبيلاروس المشاركة في دورات رابطتَي المحترفين "ATP" والمحترفات "WTA" تحت علم محايد، منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير الماضي.

وكان متوقعاً أن ينسحب هذا الشرط على البطولات الكبرى الثلاث المتبقية، برغم أن الاتحاد الدولي للتنس فرض حظراً على منتخبات البلدين في كأسي ديفيس للرجال وبيلي جين كينغ للسيدات.

لكن مصادر "ذي تايمز" أشارت إلى أنه بعد مفاوضات دامت شهرين، يفضل منظمو البطولة فرض حظر على اللاعبين بدلا ًمن حلّ وسطي عرضته الحكومة البريطانية.

وينصّ العرض على توقيع أمثال مدفيديف والبيلاروسية أرينا ساباينكا بيانات بعدم الإدلاء بتعليقات داعمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويعتقد المنظمون أن التوقيع على هكذا بيانات قد يؤثر سلباً على عائلات اللاعبين المعنيين.

ومن المتوقع ان يُفرض هذا الحظر على جميع البطولات العشبية هذا الصيف في بريطانيا، فيما قالت بطولتا كوينز وإيستبورن التابعة للاتحاد البريطاني للتنس إنهما ستسيران على خطى ويمبلدون.

قال المدير التنفيذي للاتحاد سكوت لويد "نعتقد أنه من منظور عام ومنظور تنفيذ عملي يجب حدوث تناغم (بين نادي عموم إنكلترا والاتحاد البريطاني للتنس)".

                  
                  
 

بطولة ويمبلدون للتنس دانييل مدفيديف أرينا سابالينكا
السابق شارابوفا تعلن حملها بطفلها الأ
اقرأ
شارابوفا تعلن حملها بطفلها الأول
التالي
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>