تصنيف رابطة المحترفين: تييم يطيح بفيدرر من المركز الثالث

أطاح النمسوي دومينيك تييم بالسويسري روجيه فيدرر من المركز الثالث في ترتيب رابطة محترفي كرة المضرب الصادر الاثنين، في ظل ابتعاد فيدرر عن المنافسات بعد خضوعه لجراحة في ركبته.

لم يخض تييم أي منافسات في الاسبوع المنصرم وحافظ بالتالي على رصيد النقاط ذاته، مستفيدا بالتالي من تراجع النجم السويسري الذي يغيب عن المنافسات لما بعد بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الاربع الكبرى، ليعتلي تييم اعلى تصنيف في مسيرته الاحترافي.

حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف وتجاوز عتبة العشرة آلاف نقطة بعد تحقيقه لقب دورة دبي الدولية لـ500 نقطة بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السبت.

أما الاسباني رافايل نادال المتوج بلقب دورة أكابولكو المكسيكية الاحد حافظ ايضا على المركز الثاني، في حين تقدم الاميركي تايلوز فريتز الذي واجهه في النهائي 11 مركزا وبات في المرتبة 24، الافضل في مسيرته.

أما البلغاري غريغور ديميرتوف الذي خرج من نصف النهائي في المكسيك امام نادال، فعاد الى نادي العشرين الاوائل في المركز 19، فيما كلف انسحاب الاسترالي نيك كيريوس من أكابولكو بداعي اصابة في المعصم تراجعه 16 مركزا الى المرتبة 39.

رغم خسارته في نصف نهائي دبي أمام ديوكوفيتش، حافظ الفرنسي غاييل مونفيس على المركز التاسع.