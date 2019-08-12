تصنيف المحترفين: ميدفيديف الى المركز الثامن ونادال يبقى ثانيا

واصل الروسي دانييل ميدفيديف صعوده في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفي، وأصبح ثامنا بعد وصوله الى نهائي دورة كندا للماسترز ألف نقطة حيث خسر الأحد في مونتريال أمام حامل اللقب الإسباني رافايل نادال الذي بقي ثانيا أمام غريمه السويسري روجيه فيدرر بعد احتفاظه باللقب.

وكان نادال بحاجة الى الاحتفاظ باللقب والنقاط الألف التي أحرزها الموسم الماضي نتيجة فوزه بلقب الدورة الكندية التي تتناوب كل من مونتريال وتورونتو على استضافتها، للحفاظ على الوصافة خلف الصربي نوفاك ديوكوفيتش وعدم التنازل عن هذا المركز لغريمه فيدرر.

وحقق الإسباني البالغ 33 عاما المطلوب منه وعزز رقمه القياسي في عدد دورات الماسترز للألف نقطة (35)، حارما في الوقت ذاته ميدفيديف من انجاز احراز لقبه الأول في الماسترز للألف نقطة.

لكن بوصوله الى النهائي لأول مرة في هذه الدورات التي تحتل المركز الثالث من حيث الأهمية بعد بطولات الغراند سلام الأربع وبطولة الماسترز التي يختتم بها الموسم بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين خلال العام، حقق الروسي (23 عاما) أفضل تصنيف له بصعوده مركزا واحدا ليصبح ثامنا، وذلك بعد أقل من شهر على دخوله نادي العشرة الأوائل لأول مرة في مسيرته.

وخلافا لميدفيديف الذي فشل في إحراز لقبه الثاني لهذا الموسم من أصل 5 مباريات نهائية خاضها منذ مطلع العام، تنازل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عن المركز الخامس (أفضل تصنيف في مسيرته) وأصبح سابعا، مع تقدم الياباني كي نشيكوري والألماني ألكسندر زفيريف.

ودفع اليوناني ثمن خروجه من الدور الأول لدورة كندا وخسارة النقاط التي حصل عليها الموسم الماضي حين بلغ النهائي قبل الخسارة أمام نادال.



في ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12325 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 7945

3- السويسري روجيه فيدرر 7460

4- النمسوي دومينيك تييم 4925

5- الياباني كي نيشيكوري 4040

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4005

7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3455

8- الروسي دانييل مدفيديف 3230

9- الروسي كارن خاتشانوف 2890

10- الإيطالي فابيو فونييني 2555