تصنيف المحترفين: فيدرر يستعيد المركز الرابع بعد لقبه الـ 101

وتوج اللاعب السويسري المخضرم بطلا لميامي على حساب الأميركي جوني إيسنر بطل الموسم الماضي، محققا لقبه الرابع في الدورة والثامن والعشرين في دورات الماسترز للألف نقطة التي تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد بطولات الغراند سلام.

وحافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على المركز الاول عالميا، برغم خروجه من الدور الرابع في الدورة الاميركية، أمام الإسباني رافايل نادال الغائب عن الملاعب بسبب الاصابة، فيما حافظ الألماني ألكسندر زفيريف على المركز الثالث رغم سقوطه في الدور الثاني في ميامي.

وتقدم الشاب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (20 عاما)، الذي وصل الى الدور الرابع في ميامي، مرتبتين واحتل المركز الثامن في أعلى ترتيب له في مسيرته.

وامام تقدم تسيتسيباس، تراجع الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الذي غاب عن دورتي ميامي وإنديان ويلز، مرتبة ليحتل المركز التاسع.