تصنيف المحترفات: 239 نقطة بين أوساكا المتصدرة ومطاردتها هاليب

وعلى رغم خروجها من ربع نهائي الدورة الإسبانية أمام السويسرية بليندا بنسيتش، رفعت أوساكا رصيدها الى 6356 نقطة، بينما تمكنت الرومانية التي بلغت النهائي، من استعادة المركز الثاني من التشيكية بترا كفيتوفا.

وكانت هاليب في النهائي أمام فرصة استعادة صدارة التصنيف في حال تتويجها باللقب، لكنها سقطت أمام الهولندية كيكي برتنز التي كانت قد أقصت كفيتوفا حاملة اللقب في ربع النهائي، ما أدى الى تراجع التشيكية الى المركز الخامس عالمياً.

وتقدمت الألمانية أنجيليك كيربر مرتبة واحدة إلى المركز الثالث، بينما تقدمت برتنز من السابع الى الرابع في أعلى تصنيف لها في مسيرتها.



- ترتيب العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 6356 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 6117

3- الألمانية أنجيليك كيربر 5285

4- الهولندية كيكي برتنز 5115

5- التشيكية بترا كفيتوفا 5050

6- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4866

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4786

8- الأميركية سلون ستيفنز 4656

9- الأسترالية آشلي بارتي 4425

10- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3500

