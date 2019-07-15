تصنيف المحترفات: هاليب تقترب من الصدارة

وارتقت هاليب التي توّجت بلقب البطولة الإنكليزية للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية والثاني في البطولات الكبرى بعد رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، إلى المركز الرابع بفارق 672 نقطة خلف الأسترالية آشلي بارتي التي بقيت في الصدارة رغم خروجها من الدور الرابع على يد الأميركية أليسون ريسك.

وباتت هاليب، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، أول رومانية تحرز لقب البطولة العريقة، بعد فوزها السبت على سيرينا 6-2 و6-2، لتحرم الأميركية المخضرمة من إحراز لقبها الكبير الرابع والعشرين الكبير ومعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت.

وقلصت هاليب الفارق إلى 324 نقطة عن اليابانية ناومي أوساكا الثانية و122 نقطة عن التشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة، فيما صعدت سيرينا مرتبة واحدة وصارت في المركز التاسع.

وتراجعت الألمانية أنجيليك كيربر بطلة ويمبلدون العام الماضي ثمانية مراكز وأصبحت ثالثة عشرة بعدما فقدت لقب البطولة الإنكليزية بخروجها من الدور الثاني على يد الأميركية لورين ديفيس.

ودخلت الكرواتية بترا مارتيتش نادي العشرين الأوليات للمرة الأولى في ميسرتها الاحترافية ببلوغها الدور ربع النهائي في ويمبلدون.

وصعدت مارتيتش أربعة مراكز وأصبحت في المركز العشرين.

ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية أشلي بارتي 6605 نقطة.

2- اليابانية ناومي أوساكا 6257 نقطة.

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6055 نقطة.

4- الرومانية سيمونا هاليب 5933 (+3) نقطة.

5- الهولندية كيكي برتنز 5130 (-1) نقطة.

6- التشيكية بترا كفيتوفا 4785 نقطة.

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4638 (+1) نقطة.

8- الأميركية سلون ستيفنز 3802 (+1) نقطة.

9- الأميركية سيرينا وليامس 3411 (+1) نقطة.

10- البيلاروسية آرينا سابالنكا 3365 (+1) نقطة.