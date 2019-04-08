تصنيف المحترفات: صدارة أوساكا تحت تهديد هاليب

وصعدت هاليب، التي تصدّرت الترتيب لـ64 أسبوعاً بين 26 شباط/فبراير 2018 و27 كانون الثاني/يناير 2019، من المركز الثالث إلى الثاني، نتيجة وصولها الأسبوع الماضي إلى الدور نصف النهائي لدورة ميامي.

واستهلت أوساكا (21 عاماً) أسبوعها التاسع في الصدارة، حيث لم يطرأ أي تعديل على الخمس الأوليات قبل انطلاق دورات الملاعب الترابية.

في المقابل دفعت الهولندية كيكي برتنز ثمن خروجها من دور الـ 16 لدورة تشارلستون الأميركية، بخسارتها مركزها السادس لصالح الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

وتقدمت الأميركية ماديسون كيز أربعة مراكز لتصبح في المرتبة الرابعة عشرة نتيجة فوزها بلقب دورة تشارلستون بتغلبها في النهائي الأحد على الدنماركية كارولاين فوزنياكي، التي بدورها تقدّمت مرتبة لتصبح في المركز الثاني عشر.

وحافظت الأسبانية غاربين موغوروتسا (25 عاماً) على مركزها التاسع عشر بعد احتفاظها بلقبها في دورة مونتيري المكسيكية الأحد.