تصنيف المحترفات: بليسكوفا ثانية وسيرينا تعود الى المركز العاشر

وتقدمت بليسكوفا، المصنفة أولى في العالم سابقا، خمس درجات على سلم الترتيب رافعة رصيدها الى 5685 نقطة، بفارق 801 نقطة عن الأولى اليابانية ناومي أوساكا التي انسحبت قبيل الدور ربع النهائي من الدورة الإيطالية بسبب إصابة في يدها.

وأزاحت بليسكوفا الرومانية سيمونا هاليب التي تراجعت الى المركز الثالث بفارق 152 نقطة عن التشيكية.

وكانت أوساكا ضمنت، ببلوغها ربع النهائي حيث كان من المقرر أن تواجه الهولندية كيكي برتنز، صدارة التصنيف لأسبوع جديد على الأقل، وذلك قبل انطلاق منافسات بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس الترابية في 26 أيار/مايو.

من جانبها، تقدمت وصيفة البطلة في روما، البريطانية جوهانا كونتا 16 مرتبة الى المركز الـ 26، فيما تراجعت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، بطلة العامين الماضيين، ثلاث درجات الى المركز التاسع بعدما سقطت عند الحاجز الأول وخرجت من الدور الثاني على يد البيلاروسية فيكتوريا أزارناكا.

وتقدمت المصنفة أولى عالميا سابقا الأميركية وليامس، مرتبة واحدة للمركز العاشر، لتعود الى مركز احتلته للمرة الأخيرة في آذار/مارس الماضي.

- ترتيب العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 6486 نقطة

2- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5685

3- الرومانية سيمونا هاليب 5533

4- الهولندية كيكي برتنز 5405

5- الألمانية أنجيليك كيربر 5095

6- التشيكية بترا كفيتوفا 5055

7- الأميركية سلون ستيفنز 4552

8- الأسترالية آشلي بارتي 4430

9- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3967

10- الأميركية سيرينا وليامس 3521