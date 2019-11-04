تصنيف المحترفات: بارتي تحلق في الريادة

وتوجت اللاعبة الشابة البالغة من العمر 23 عاما، أفضل موسم لها في مسيرتها الاحترافية، بلقب البطولة الختامية التي أقيمت في مدينة شينزين الصينية، بفوزها على حاملة اللقب الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الأحد.

وأضافت بارتي التي كانت ضامنة إنهاء العام متصدرة بصرف النظر عن نتيجتها في النهائي، لقب بطولة الماسترز الى ثلاثة ألقاب توجت بها هذا الموسم، أهمها رولان غاروس الفرنسية، ثانية بطولات الغراند سلام.

وعززت الأسترالية موقعها في الصدارة برصيد 7851 نقطة، بفارق 1911 نقطة عن التشيكية كارولينا بليشكوفا الثانية، بينما تحتل المصنفة أولى عالميا سابقا اليابانية ناومي أوساكا المركز الثالث مع 5496 نقطة، علما بأنها اضطرت للانسحاب من بطولة الماسترز بسبب الإصابة.

وكانت أبرز تعديل بين العشر الأوليات، تقدم سفيتولينا مركزين لتصبح سادسة عالميا، مقابل تراجع التشيكية بترا كفيتوفا والسويسرية بيليندا بنسيتش الى المركزين السابع والثامن تواليا.

في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:



- الأسترالية آشلي بارتي 7851 نقطة

2- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5940

3- اليابانية ناومي أوساكا 5496

4- الرومانية سيمونا هاليب 5462

5- الكندية بيانكا أندرييسكو 5192

6- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5075

7- التشيكية بترا كفيتوفا 4776

8- السويسرية بيليندا بنسيتش 4745

9- الهولندية كيكي برتنز 5245

10- الأميركية سيرينا وليامس 3935