تصنيف المحترفات - بارتي الملكة الجديدة على عرش السيدات

وبتتويجها الأحد على حساب الألمانية يوليا غورغيس بالفوز عليها في النهائي 6-3 و7-5، لم تكتف بارتي بإحراز لقبها الاحترافي السادس وحسب، بل أزاحت اليابانية ناومي أوساكا عن صدارة ترتيب المحترفات بعد أن انتهى مشوار الأخيرة في برمنغهام عند الدور الثاني، وأصبحت ثاني أسترالية تتربع على العرش بعد إيفون غولاغونغ-كاولي عام 1976.

وباتت بارتي التي أصبحت في 8 الشهر الحالي أول أسترالية تتوج بطلة لرولان غاروس الفرنسية منذ 64 عاماً حين نجحت مارغريت كورت صاحبة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبيرة (24 لقباً) في احراز لقبها الخامس على الرمال الباريسية عام 1973، اللاعبة السابعة والعشرين التي تتصدر تصنيف المحترفات، وهي التي دخلت نادي اللاعبات العشر الأوليات للمرة الأولى في أواخر اذار/مارس الماضي بعد فوزها بلقب دورة ميامي.

وتخوض الأسترالية الدورة الأولى لها كمتصدرة لترتيب المحترفات هذا الأسبوع في دورة إيستبورن الإنكليزية حيث تبدأ مشوارها من الدور الثاني ضد الفائزة من مباراة التونسية أنس جابر والروسية رودينا إيفغينيا، باحثة عن مواصلة انتصاراتها المتتالية التي وصلت الى 12 مباراة بعد فوزها على غورغيس في نهائي برمنغهام.

وستخوض بارتي، لاعبة الكريكيت سابقا والعائدة عام 2017 إلى ملاعب الكرة الصفراء بعد انقطاع دام عامين، بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى التي تنطلق في الأول من تموز/يوليو، بمعنويات مرتفعة جداً، علما بانها توجت بطلة لها عام 2015 في فئة الشابات.

وكانت الألمانية أنجيليك كيربر أحرزت لقب البطولة الإنكليزية العام الماضية، وهي صعدت الإثنين الى المركز الخامس في تصنيف المحترفات نتيجة وصولها إلى نصف نهائي دورة مايوركا حيث خسرت أمام السويسرية بيليندا بنسيتش.



- ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية أشلي بارتي 6540 نقطة (+1)

2- اليابانية ناومي أوساكا 6377 (-1)

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5685

4- الهولندية كيكي برتنز 5425

5- الألمانية أنجيليك كيربر 4685 (+1)

6- التشيكية بترا كفيتوفا 4555 (-1)

7- الرومانية سيمونا هاليب 3963 (+1)

8- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 3868 (-1)

9- الأميركية سلون ستيفنز 3682

10- البيلاروسية آرينا سابالنكا 3565

