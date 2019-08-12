تصنيف المحترفات: أوساكا تستعيد المركز الأوّل



استعادت اليابانية ناومي أوساكا صدارة التصنيف العالمي للاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الإثنين على حساب الأسترالية آشلي بارتي، بينما دخلت الكندية بيانكا أندرييسكو قائمة الـ15 الاوليات بعد فوزها بلقب دورة تورونتو الكندية الأحد.

وضمنت أوساكا (21 عاما) العودة الى صدارة التصنيف للمرة الثانية في مسيرتها الاحترافية بعدما خسرتها في حزيران/يونيو الماضي، ببلوغها الدور ربع النهائي في دورة تورونتو المعروفة باسم كأس رودجرز، نظرا لخروج بارتي من الدور الثاني.

وسبق لليابانية أن احتلت الصدارة في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي بعد فوزها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، حين اصبحت أصغر مصنفة أولى بعد الدنماركية كارولاين فوزنياكي عام 2010. وكان اللقب الأسترالي، الثاني في بطولات الغراند سلام لأوساكا بعد تتويجها في فلاشيغ ميدوز الأميركية عام 2018.

أما أندرييسكو (19 عاما) التي أصبحت أول كندية تفوز بلقب دورة تورونتو منذ عام 1969 بعد انسحاب منافستها الأميركية سيرينا وليامس من المباراة النهائية الأحد بسبب الإصابة، فتقدمت 13 مركزا لتحتل المرتبة 14 في التصنيف العالمي.