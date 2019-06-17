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كوبا أمريكا 2019
تنس

تصنيف المحترفات: أوساكا تواصل ريادتها

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لم يطرأ أي تعديل على مراكز الصدارة في تصنيف محترفات التنس الصادر الإثنين حيث حافظت اليابانية ناومي أوساكا على المركز الأول متقدمة على الاسترالية آشلي بارتي، والتشيكية كارولينا بليسكوفا.

Reuters

وصعدت الفرنسية كارولين غارسيا، المتوجة ببطولة نوتنغهام الإنكليزية، خمسة مراكز وباتت في المركز الثالث والعشرين بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش في المباراة النهائية. 

من جانبها، ارتقت الأميركية أليسون ريسكه 12 مركزا وباتت تحتل المركز التاسع والاربعين بعد احرازها لقب بطلة دورة شتوتغارت الألمانية بفوزها على الهولندي كيكي برتنز المصنفة رابعة عالميا.
                  
ترتيب العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا       6377 نقطة
2- الأسترالية آشلي بارتي         6125
3- التشيكية كارولينا بليسكوفا   5685
4- الهولندية كيكي برتنز         5425
5- التشيكية بترا كفيتوفا        4925
6- الألمانية أنجيليك كيربر       4675
7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا   3967
8- الرومانية سيمونا هاليب       3963
9- الأميركية سلون ستيفنز         3682
10- البيلاروسية آرينا سابالنكا   3565

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