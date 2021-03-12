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تنس

تسيتسيباس يغادر ومدفيديف الى نصف نهائي مرسيليا

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تنازل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانياً عن لقبه بطلاً لدورة مرسيليا للتنس، بخسارته أمام الفرنسي بيار-هوغ هيربير 7-6 (8-6) و4-6 و2-6 الجمعة في الدور ربع النهائي.

REUTERS

وخلافا لتسيتسيباس، واصل الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول في الدورة مشواره وبلغ نصف النهائي بفوز سهل على الإيطالي يانيك سينر 6-2 و6-4.

ويلتقي مدفيديف في نصف النهائي الأسترالي الصاعد من التصفيات ماثيو إبدن الذي تغلب الروسي كارن خاتشانوف 4-6 و6-4 و6-2.
 

بطولة مرسيليا للتنس دانييل مدفيديف ستيفانوس تسيتسيباس
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