تسيتسيباس يغادر ومدفيديف الى نصف نهائي مرسيليا

وخلافا لتسيتسيباس، واصل الروسي دانييل مدفيديف المصنف أول في الدورة مشواره وبلغ نصف النهائي بفوز سهل على الإيطالي يانيك سينر 6-2 و6-4.

ويلتقي مدفيديف في نصف النهائي الأسترالي الصاعد من التصفيات ماثيو إبدن الذي تغلب الروسي كارن خاتشانوف 4-6 و6-4 و6-2.

