تسيتسيباس يحافظ على مركزه وتقدم ملحوظ لفوكينا

ولم يضف اليوناني حامل اللقب في الإمارة نقاطاً إلى رصيده، في حين خسر الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً النقاط عقب خروجه من الدور الثاني أمام دافيدوفيتش فوكينا في طريق الأخير للمباراة النهائية.

واحتل فوكينا، ابن الـ 22 عاماً والذي تقدم 19 مرتبة، المركز 27 وهو الأفضل في مسيرته، على الرغم من أن سجله ما زال خالياً من الألقاب في دورات المحترفين.

كما تقدم البلغاري غريغور ديميتروف الذي خرج من الدور نصف النهائي في مونتي كارلو على يد فوكينا أيضاً ستة مراكز ليحتل المرتبة 23.

واحتفظ الروسي دانييل ميدفيدف الغائب عن مونتي كارلو بسبب تعرضه لفتق بالمرتبة الثانية خلف دجوكوفيتش وأمام الألماني ألكسندر زفيريف الذي خسر في نصف نهائي مونتي كارلو أمام تسيتسيباس.

تصنيف السيدات

عند السيدات، تراجعت التونسية أنس جابر للمركز العاشر في تصنيف اللاعبات المحترفات أمام الاسبانية غاربينيي موغوروسا.

وارتقت جابر إلى المركز التاسع على حساب موغوروسا بالذات بعد بلوغها نهائي دورة تشارلستون الأميركية (خسرت أمام السويسرية بليندا بنتشيتش)، علماً ان سبق لها أن احتلت المرتبة السابعة في أفضل ترتيب في مسيرتها وتاريخ التنس العربي.

واحتفظت البولندية الشابة إيغا شفيونتيك بالصدارة التي تنازلت عنها الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي، نظراً للفارق الكبير بنحو ألفي نقطة مع التشيكية باربورا كرايتشيكوفا والإسبانية باولا بادوسا.

ولم يطرأ سوى تعديل واحد على المراكز العشرين الأولى بسبب غياب الدورات في نهاية الاسبوع الماضي لانشغال اللاعبات في تصفيات كأس بيلي جين كينغ (كأس الاتحاد سابقاً)، على أن تُستأنف المنافسات مع دورتي شتوتغارت الالمانية (500) واسطنبول التركية (250) على ملاعب ترابية.



تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 8340

2- الروسي دانييل مدفيديف 8230

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7465

4- الإسباني رافايل نادال 6935

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5980

6- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4945

7- النرويجي كاسبر رود 4110

8- الروسي أندري روبليف 3865

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3625

10- البريطاني كاميرون نوري 3440

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 6711

2- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 4975

3- الإسبانية باولا بادوسا 4885

4- البيلاروسية أرينا سابالينكا 4711

5- اليونانية ماريا ساكّاري 4705

6- الإستونية أنيت كونتافيت 4511

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4252

8- الأميركية دانييل كولينز 3151

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3070 (+1)

10- التونسية أنس جابر 3015 (-1)

