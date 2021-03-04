تسيتسيباس يبلغ ربع نهائي روتردام بصعوبة

وسيلتقي اليوناني الذي تغلب على الإسباني رافايل نادال في طريقه إلى بلوغ نصف نهائي أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، مع الروسي كارن خاتشانوف في الدور التالي.

وكان تسيتسيباس يخوض أول دورة له منذ خسارته أمام الروسي دانييل ميدفيديف في نصف نهائي بطولة أستراليا، وقد حسم المجموعة الأولى بكسر إرسال منافسه في الشوط العاشر.

ورد البولندي المغمور بحسم المجموعة الثانية في صالحه فارضا خوض مجموعة ثالثة. وبعدما أضاع تسيتسيباس فرصة لحسم المباراة في الشوط العاشر، نجح في ذلك في الشوط الثاني عشر.

ويعتبر تستسيباس المصنف سادسا عالميا مرشحا بقوة لإحراز اللقب لا سيما بعد خروج ميدفيديف المصنف أول والألماني الكسندر زفيريف.

وفي مباراتين أخريين، تغلب الأميركي الكسندر بوبيلك على مواطنه تومي بول 6-7 (5-7) و6-3 و6-1، والفرنسي جيريمي شاردي على البلجيكي دافيد غوفان 7-6 (7-3) و7-6 (7-5).