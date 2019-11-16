تسيتسيباس إلى نهائي "الماسترز"

بلغ اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسباس المصنف سادساً عالمياً، نهائي بطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبي كرة المضرب المحترفين التي يخوض غمارها للمرة الأولى، بفوزه في نصف النهائي على السويسري روجيه فيدرر الثالث 6-3 و6-4 السبت.

وحرم إبن الحادية والعشرين عاماً منافسه المخضرم (38 عاماً) فرصة تعزيز رقمه القياسي في البطولة المقامة في لندن ورفع الكأس للمرة السابعة.

وسينتظر تسيتسيباس نتيجة لقاء حامل اللقب الألماني ألكسندر زفيريف السابع والنمسوي دومينيك تييم الخامس لاحقا اليوم، لمعرفة منافسه في المباراة النهائية الأحد.

وكان اليوناني الذي بات على بعد فوز واحد من تحقيق لقبه الرابع والأكبر في مسيرته الاحترافية، فعالا في الكرات المتبادلة من الخط الخلفي، وناجحًا في التفوق في تقدمه المحدود إلى الشبكة، وأربك السويسري بضربات متفاوتة على امتداد عرض الملعب، وتمكن خصوصاً من الثبات في مواجهة محاولات الكسر المتعددة، بنفس طويل.

وفشل فيدرر اليوم في تقديم الأداء الذي أتاح له الخميس إقصاء المصنف ثانياً عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش، اذ عانى في مواجهة منافسه اليوناني من كثرة الأخطاء وانخفاض نسبة النجاح على الإرسال الأول، وعدم تمكنه من حسم فرص عدة أتيحت له لكسر إرسال تسيتسيباس مكتفياً بواحدة فقط من أصل 12.

وقال اليوناني "أنا فخور جداً بنفسي اليوم، أداء رائع (...) لقد استمتعت بنفسي فعلاً على أرض الملعب وفي مباريات كهذه، تسأل نفسك كيف تخرج من الصعوبات والفرص المتاحة (للمنافس) لكسر الإرسال".

وتابع "هذا صراع ذهني وأنا فخور بالعدد الذي أنقذته اليوم، كنت أحاول ألا أقدم أي فرصة سهلة لروجيه الذي لعب بشكل جيد اليوم".

وأنهى فيدرر المباراة مع نسبة نجاح على الإرسال الأول بلغت 56 بالمئة، في مقابل 63 بالمئة لتسيتسيباس.

وعلى سبيل المقارنة، تجاوزت نسبة نجاح الإرسال الأول للسويسري في المجموعة الأولى ضد ديوكوفيتش 80 بالمئة.

في المقابل، كان اليوناني الذي بات على بعد فوز واحد من تحقيق لقبه الرابع والأكبر في مسيرته الاحترافية، فعالا في الكرات المتبادلة من الخط الخلفي، وناجحا في التفوق في تقدمه المحدود الى الشبكة، وأربك السويسري بضربات متفاوتة على امتداد عرض الملعب، وتمكن خصوصا من الثبات في مواجهة محاولات الكسر المتعددة، بنفس طويل.

فرصة من 12 لكسر الإرسال

وأنقذ تسيتسيباس 11 فرصة من 12 لكسر إرساله، وتمكن من كسر إرسال منافسه مرة في المجموعة الأولى (الشوط الثاني) ومرتين في الثانية (الثالث والخامس)، وفقد إرساله في الشوط الرابع للمجموعة الثانية.

وأنقذ اليوناني الذي خسر مباراة ماراتونية أمام الإسباني رافايل نادال الأول عالمياً الجمعة، فرصة لفيدرر لكسر الإرسال منذ الشوط الأول، ورد بكسر في الثاني، وحافظ على إرساله ليتقدم 3-صفر.

وانتظر فيدرر الشوط الرابع ليفوز بالأول له، لكن اليوناني دخل الخامس مواصلاً أداءه القوي، وتقدم 4-1 في ظل معاناة السويسري لجهة دقة ضرباته التي غالباً ما أصابت الشبكة أو جاءت خارج الملعب.

وأظهر تسيتسيباس قدرته على اللعب تحت الضغط، حين تمكن في الشوط السابع الذي امتد لنحو ثماني دقائق، من إنقاذ ثلاث فرص للكسر، قبل أن ينهيه لصالحه متقدماً 5-2. وبعد شوط ثامن فاز به فيدرر بسهولة، خاض اللاعبان شوطا ماراتونياً امتد لأكثر من 13 دقيقة (من أصل الوقت الإجمالي للمجموعة الذي بلغ 47 دقيقة)، أهدر خلاله تسيتسيباس بست فرص لحسم المجموعة، قبل أن ينجح في الفوز بالسابعة.

وواصل تسيتسيباس في المجموعة الثانية الأفضلية التي أتاحت له التفوق في الأولى، اذ كسر إرسال فيدرر في الشوط الثالث، وتقدم 2-1. لكن فيدرر تمكن من رد الكسر في الشوط التالي لكن بعد معاناة طويلة، اذ أنه أتى بعد استغلال عاشر فرصة أتيحت له منذ بداية المباراة.

ولم يهنأ فيدرر بذلك، اذ رد اليوناني الكسر في الشوط التالي ليتقدم 3-2، ويحافظ كل لاعب بعد ذلك على إرساله حتى نهاية المجموعة، وسط عدم رضا واضح من فيدرر على الأداء الذي قدمه والأخطاء التي ارتكبها.