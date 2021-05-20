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الدوري الإنكليزي الممتاز
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تسيتسيباس إلى ربع نهائي دورة ليون

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تأهل المصنف خامسًا عالميًا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الى الدور ربع النهائي من دورة ليون الفرنسية لكرة المضرب على الملاعب الترابية، فيما ودّع النمسوي دومينيك المصنف أول في الدورة من مباراته الأولى في دور الـ16 الخميس.

REUTERS

وسقط تيم المصنف رابعًا عالميًا أمام البريطاني كاميرون نوري (49 عالميًا) 6-3، 6-2 في غضون قرابة الساعة فقط.

وقال نوري الذي حقق فوزه الاول على تيم "كان فوز غير متوقع. لعبت جيدًا ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة".

ويلتقي نوري تاليًا مع الايطالي يانيك سينر (17) او الفرنسي أرتور ريندركنيخ (125) المتأهل من التصفيات.

ولم يجد تسيتسيباس صعوبة في بلوغ ربع النهائي بتجاوزه الأميركي تومي بول 6-1، 6-4.

ويلتقي تسيتسيباس تاليًا مع الياباني يوشيهيتو نيشيوكا (60 عالميًا) الذي أسقط الفرنسي غايل مونفيس 4-6، 6-3، 7-6 (7/2).

كما تأهل الفرنسي ريشار غاسكيه (52) إلى ربع النهائي على حساب الأرجنتيني دييغو شفارتسمان العاشر عالميًا 6-3، 7-5 ليضرب موعدًا مع الروسي كاران خاتشانوف (26) الفائز على البولندي كميل مايشرزاك (129) المتأهل من التصفيات 7-6 (7/4)، 6-3.
 

دورة ليون ستيفانوس تسيتسيباس دومينيك تيم
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